Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versammlungen im Kreis Euskirchen verliefen weitestgehend störungsfrei

Kreis Euskirchen (ots)

Ab dem heutigen Montagmorgen (8. Januar) fanden wie angekündigt mehrere Versammlungen von Landwirten im Kreisgebiet statt:

In den Bereichen Blankenheim (B 51/ L 115), Mechernich (B 477 / L 165), Wißkirchen und Euskirchen-Kuchenheim.

Im gesamten Kreis beteiligten sich circa 780 Teilnehmer an den Versammlungen.

Insgesamt verliefen die Versammlungen aus polizeilicher Sicht diszipliniert und organisiert.

Lediglich in Blankenheim wurde ein Versammlungsteilnehmer vom Versammlungsleiter ausgeschlossen, weil er polizeiliche Weisungen ignoriert hatte.

Vereinzelt kam es bei den Versammlungen zu Verkehrsstörungen.

Bei einer Versammlung auf der Bundesstraße 51 war ein nicht vereinbartes Verlangsamen zweier Versammlungsteilnehmer des Aufzuges Grund eines größeren Rückstaus, der sich bis auf die Autobahn 1 auswirkten. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Anschlussstelle Nettersheim (in Fahrtrichtung Blankenheim) abgeleitet.

Die Kundgebung am Keltenring am Euskirchener Erftstadion mit mindestens 400 Teilnehmern verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Noch am heutigen Montag sind ab 17 Uhr in Euskirchen-Roitzheim und in Wißkirchen an der Bundesstraße 266 Mahnfeuer geplant.

