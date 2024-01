POL-EU: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Kall (ots) - Zwischen dem 20. November und dem 4. Januar kam es in einer Kirche in Kall in der Aachener Straße zu acht Diebstählen aus dem Opferstock. Unbekannte versuchten mittels Hilfsmittel, Münzen aus dem Münzschlitz herauszufischen. Der Opferstock dient als Kasse für den Erwerb von Kerzen in der Kirche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

mehr