Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Garage

Euskirchen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch (3. Januar), 15 Uhr bis Freitag (5. Januar), 13 Uhr, in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Billiger Straße in Euskirchen eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich unbefugt Zutritt über das rückwärtig gelegene Gartentor zur Garagentüre. Hier konnten Hebelspuren festgestellt werden.

Es wurden diverse Werkzeuge im unteren vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

