POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (10.12.2023), 23.00 Uhr bis Montag (11.12.2023), 07.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter ...

