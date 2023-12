POL Schwaben Nord: Holzfassaden entwendet und wiedergefunden

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (08.12.2023) entwendeten drei bislang unbekannte Personen ein Handy aus der Jackentasche einer 18-Jährigen in der Max-Passage in der Philippine-Welser-Straße. Gegen 19.30 Uhr verwickelte eine bislang unbekannte Person aus einer dreiköpfigen Personengruppe die 18-Jährige in ein Gespräch. Währenddessen griff ein weiterer bislang unbekannter Täter offenbar in die ...

