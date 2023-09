Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen - Unfallflucht nach mehreren Verkehrsunfällen mit gestohlenen Pkw - Zeugen gesucht.

Krefeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. bis 30. Juni 2023) flüchteten zwei Personen nach mehreren Verkehrsunfällen in Uerdingen, die zuvor einen gestohlenen Pkw gefahren haben.

Am Samstag Morgen, um 01.30 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Mündelheimer Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw, einem dunkelblauen VW - Passat. Bei dem Unfall wurden zwei geparkte Pkw beschädigt, der dunkelblaue VW wurde im Nahbereich beschädigt aufgefunden. Nach weiteren Zeugenangaben haben zwei Personen den VW Passat an der Kreuzung Mündelheimer Straße / Linner Straße abgestellt und sind zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung stellten die eingesetzten Polizeibeamten an der Joseph-Görres-Straße / Mündelheimer Straße, weitere vier beschädigte geparkte Pkw fest, die vermutlich durch den gleichen dunkelblauen VW beschädigt wurden. Die Polizeibeamten stellten zudem fest, dass der unfallverursachende Pkw, ein dunkelblauer VW Passat, gestohlen war und gestohlene Kennzeichen am Pkw angebracht waren. Es entstand Sachschaden mit einem Schadenswert in mittleren Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (228)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell