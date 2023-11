Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermeintliche Schussabgabe

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf dem Anger vor einer dortigen Diskothek zu einer Mitteilung einer vermeintlichen Schussabgabe. Kurz nach 01:00 Uhr soll dort ein Schuss gefallen sein, woraufhin sich die Gäste und Mitarbeiter der Diskothek in das Gebäude begeben hatten. Sofort kam die Erfurter Polizei mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz und war bereits kurz nach Mitteilungszeit vor Ort. Eine Schussabgabe oder einen vermeintlichen Schützen konnten die Beamten jedoch nicht feststellen. Nach Angaben von Zeugen soll es vor der Diskothek zu einer Streitigkeit gekommen sein, in deren Folge eine unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer auffälligen Jacke und einem Totenkopfmotiv auf dem Rücken, einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und einen Schuss in Richtung des Haupteingangs abgegeben haben soll. Anschließend flüchtete die Person und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Eine Befragung von möglichen Zeugen und die Prüfung des Tatortes verlief ohne Hinweise auf eine Schussabgabe aus einer scharfen Schusswaffe. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell