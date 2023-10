LPI-EF: Bombendrohung an Erfurter Klinikum

Sömmerda (ots) - Am Montagnachmittag wurde in Sömmerda ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer stand hierbei unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bussgeld von 500,- EUR und ein Monat Fahrverbot. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: ...

mehr