FW Gangelt: 70-Jahre der Feuerwehr treu verbunden

Gangelt (ots)

Am Wochenende standen beim Kameradschaftsabend der Löscheinheit Hastenrath gleich zwei langjährige Mitglieder im Mittelpunkt. Bruno und Helmut Derichs wurden jeweils für Ihre 35-jährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet.

Wenn zwei verdiente Feuerwehrleute auf eine 35-jährige Dienstzeit zurückblicken können, dann ist dies immer ein Grund zur Freude. Deshalb waren unter anderem Bürgermeister Guido Willems, Ortsvorsteher Ralf Kaproth, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Gemeinde Gangelt Helmut Görtz sowie die Leitung der Feuerwehr Gangelt, Günter Paulzen und Heiko Dreßen der Einladung der Löscheinheit Hastenrath zu einer kleinen Feier in den Hastenrather Hof gefolgt. Bürgermeister Guido Willems sprach den beiden Jubilaren Bruno und Helmut Derichs den Dank im Namen der Einwohner der Gemeinde Gangelt aus. Beide Jubilare traten im Januar 1987 der Feuerwehr in Hastenrath bei. Dort absolvierten sie ihre Grundausbildung und arbeiteten sich zu Unterbrandmeistern hoch. Doch ihr Engagement in der Feuerwehr ist nicht das Einzige was die beiden verbindet. Beide fahren in ihrer Freizeit gerne Fahrrad und beide musizieren im Trommler- und Pfeiferkorps Hasterath. Mit jenem Trommler- und Pfeiferkorps Hastenrath wurden die beiden 2007 in Würzburg sogar Deutscher Meister der Spielmannsleute. Für ihre 35 treuen Dienstjahre bei der Feuerwehr, überreichte Bürgermeister Willems, Unterbrandmeister Bruno Derichs und Unterbrandmeister Helmut Derichs das von Innenminister Herbert Reul verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold. Anschließend verbrachten die Jubilare gemeinsam mit ihren Kameraden und den Partnerinnen noch ein paar schöne Stunden mit zahlreichen Anekdoten der vergangenen Jahre.

