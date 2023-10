LPI-EF: Berauscht unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - Am 26.10.2023 gegen 22 Uhr versuchten zwei Unbekannte ein Fahrrad zu stehlen. An den Fahrradständern des Bahnhofsgeländes in Großrudestedt hatte der Besitzer sein Mountainbike der Marke Raleigh abgeschlossen. Zwei unbekannte Männer hatten versucht das Schloss zu knacken. Glücklicherweise gelang dies nicht und das gelb/schwarze Fahrrad blieb vor Ort zurück. Die beiden Männer waren etwa 20 Jahre alt, ca. 170cm groß und von sehr schlanker ...

mehr