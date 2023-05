POL-OG: Gaggenau - Fahrlässige Körperverletzung

Offenburg (ots) - Mit gezielten Kontrollen von Motorrädern, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen nahmen am vergangenen Wochenende Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion motorisierte Zweiräder in den Fokus. Eine Kontrollstelle am Samstagnachmittag auf dem Radweg der L 75 zwischen Scherzheim und Lichtenau brachte mehrere Verstöße zu Tage. Neben dem Fahrer eines Lastenpedelecs, der das Rotlicht einer Ampel ...

mehr