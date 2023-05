Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beamten regeln den Verkehr in der Wilhelmstraße

Offenburg (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr hat eine 85-jährige BMW-Fahrerin beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw beschädigt, wodurch der Verkehr in der Wilhelmstraße von Beamten geregelt werden musste. Nach einer Belehrung räumte die 85-Jährige den Verstoß ein. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 16.000 Euro. Zusätzlich musste der BMW abgeschleppt werden und ein Spezialfahrzeug Betriebsstoffe von der Straße entfernen. Während dieser Zeit regelten die Beamten den Verkehr. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell