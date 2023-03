POL-SU: Fahrradfahrer schwer gestürzt

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag (21. März) kam es zu einem Fahrzeugbrand an der Porzer Straße in Troisdorf-Spich. Gegen 00:30 Uhr bemerkte ein Anwohner die in Flammen stehenden Fahrzeuge, ein Mercedes-SUV und ein Fiat Wohnmobil, die in der Einfahrt eines Wohnhauses standen. Der 55-jährige Zeuge lief daraufhin zu den Geschädigten und informierte sie über den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ...

