Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18-Jähriger ausgeraubt

Erfurt (ots)

Sonntagfrüh wurde ein 18-Jähriger durch zwei Jugendliche verfolgt und ausgeraubt. Der junge Mann war an einer Haltstelle der Straßenbahn im Erfurter Süden ausgestiegen. Mit ihm stiegen zwei Teenager im Alter von 15 und 17 aus. Diese verfolgten den jungen Mann bis zu dem Parkplatz eines Supermarktes und sprachen ihr Opfer zunächst an, bevor sie damit begangen, auf ihn einzuschlagen. Als der Geschädigte auf dem Boden, lag traten sie weiter auf ihn ein und stahlen schließlich die Umhängetasche ihres Opfers. Anschließend flüchteten die Täter mit der Tasche und 70 Euro Bargeld. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Polizei konnte beide Räuber wenig später feststellen. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und müssen sich wegen Raubes verantworten. Der 18-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Gegen den 15-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich auffällig war, erging am Montag Haftbefehl; er wurde in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell