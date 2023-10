Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher 50-Euro Schein

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag staunte eine 65-jährige Frau nicht schlecht, als sie Geld bei ihrer Bank einzahlen wollte. In einer Bankfiliale in der Erfurter Innenstadt hatte die Frau einen 50-Euro Schein an den Mitarbeiter des Geldinstituts gegeben. Dieser hatte den Schein jedoch sofort als Falsifikat erkannt und informierte die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und stellten den Schein, der sich als Spielgeld entpuppte, sicher. Ermittelt wird nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. (SE)

