POL-STD: 54-jähriger Radfahrer bei Unfall in Buxtehude tödlich verletzt

Stade (ots)

In der Zeit vom gestrigen Freitagabend 22:00 h und dem heutigen Samstagvormittag 10:20 h ist es in Buxtehude in der Hansestraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 54-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde.

Der Buxtehuder war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen in den Zeitraum mit seinem Fahrrad zunächst auf der Halepaghenstraße unterwegs, hatte die Hansestraße an der dortigen Ampelanlage überquert um dann auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Hafenbrücke weiterzufahren.

Hier kam er dann aus bisher ungeklärter Ursache nach links vom Weg ab und stürzte die Böschung herunter in den Fluss "Viver".

Gegen 10:20 h heute morgen wurde der Polizei von Passanten ein dort liegendes Fahrrad gemeldet. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den leblosen Mann im Wasser treibend vor.

Ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG Buxtehude wurden zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert und rückten an der Einsatzstelle an.

Nach der Bergung der Person durch die Helfer der DLRG konnte der kassenärztliche Notdienst dann leider nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Hansestraße musste für die Zeit der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei mit Hilfe der Feuerwehr Buxtehude geregelt.

Wann und warum der Mann verunglückt ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Radfahrer am gestrigen Abend gegen 22:00 h möglicherweise noch gesehen haben oder die sonstige Hinweise zu dem Unglücksfall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

