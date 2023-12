Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Mainz (ots)

Kurz hinter der Bahnhaltestelle "Hochschule Mainz" kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Linie 53 und einem PKW. Die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn querte die K3 in Fahrtrichtung Lerchenberg. Der Fahrzeugführer des PKW, ein 22-jähriger aus Mainz, der in Fahrtrichtung Bretzenheim unterwegs war, missachtete die für ihn "rot" zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite der Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell