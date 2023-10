Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Roßmöllerhook;

Unfallzeit: 02.10.2023, 14.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Legden erlitten. Die 79 Jahre alte Legdenerin war gegen 14.45 Uhr im Wohngebiet Roßmöllerhook unterwegs, als sich von rechts der Wagen eines 34-jährigen Legdeners näherte. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. (db)

