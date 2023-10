POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Losserstraße; Tatzeit: zwischen 02.10.2023, 21.00 Uhr, und 03.10.2023, 12.20 Uhr; In eine Kapelle an der Losserstraße in Gronau sind Unbekannte eingedrungen. Um in das Innere zu gelangen, öffneten sie zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 12.20 Uhr, gewaltsam ein eisernes Tor. Beute machten die Täter nicht. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db) Kontakt für ...

mehr