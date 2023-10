Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vor Kauf Marihuana getestet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 18.40 Uhr;

Um Marihuana für den Eigenkonsum zu kaufen, habe er sich mit seinem Elektroroller auf den Weg in die nahegelegenen Niederlande gemacht, schilderte am Dienstag ein 39-Jähriger bei einer Polizeikontrolle. Die Katze im Sack kaufen wollte er wohl nicht, so rauchte er vor seiner Rückkehr einen Joint und befand das Marihuana offensichtlich für gut, denn er kaufte direkt einhundert Gramm des berauschenden Mittels. So ging es zurück in die Bundesrepublik, da hielten ihn Polizisten auf der Enscheder Straße an. Es folgten die Sicherstellung des Marihuanas sowie eine Blutentnahme, um den Konsum der Droge exakt feststellen zu können. Die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagten die Beamten. (db)

