Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Sparkassenfiliale

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Koch-Ring;

Tatzeit: 03.10.2023, 02.50 Uhr;

In eine Sparkassenfiliale eingebrochen sind Unbekannte in Bocholt-Stenern. Eine Alarmanlage meldete in der Nacht zum Dienstag gegen 02.50 Uhr das Geschehen. Als Polizisten am Tatort eintrafen, war ein Fensterflügel geöffnet, von den Einbrechern keine Spur mehr. Sie hinterließen lediglich Hebelspuren an einem Fenster. Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Versuch, gewaltsam in das Gebäude am Robert-Koch-Ring einzudringen: Bereits Anfang September gab es einen Einbruchversuch. Dieser scheiterte jedoch. Beute machten die Täter damals wie bei der neuerlichen Tat nicht. Das Kriminalkommissariat Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell