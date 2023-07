Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Trio besprüht abgestellten Zug großflächig in Graffitiart. Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei.

Hamburg (ots)

Am 25.07.2023 gegen 03.00 Uhr besprühten drei Tatverdächtige (m.17,m.18,m.18) eine in der Abstellgruppe am Hamburger Hauptbahnhof abgestellte Regionalbahn großflächig (ca. 25 qm) in Graffitiart. Dabei wurde ein Wagen des Zuges bis über die Fensterscheiben hinaus besprüht. Ein DB-Mitarbeiter wurde Zeuge der strafbaren Handlungen und alarmierte die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Bundespolizei begaben sich umgehend zum Einsatzort.

"Zwei Tatverdächtige (m.17,m.18) konnten auf der Flucht gestellt werden. Ein weiterer Beschuldigter (m.18) wurde später in einem nahegelegenem Hotel vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier verbracht."

Die Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und mussten nach durchgeführten Vernehmungen wieder entlassen werden. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung) eingeleitet.

"Bundespolizisten stellten insgesamt elf Farbsprühdosen bei dem Trio in mitgeführten Rucksäcken sicher."

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RC

