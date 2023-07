BPOL-HH: Am Hauptbahnhof: Erneut "Gleisgänger" unterwegs - Schnellbremsung einer S-Bahn. Bundespolizei warnt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnlagen.

Hamburg (ots) - Am 20.07.2023 gegen 16.15 Uhr mussten Bundespolizisten einen betrunkenen Mann im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. "Zuvor hatte sich der 24-Jährige zunächst in die S-Bahngleise begeben und sich anschließend auf die Bahnsteigkante gesetzt. Dabei ließ der Betrunkene seine Beine in die ...

mehr