BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann schlägt grundlos auf Fahrplan-Anzeige im Hauptbahnhof ein-Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 16.07.2023 gegen 22.30 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen jungen Mann (m.18) am Bahnsteig 2 im Bahnhof Harburg fest, wie dieser großflächig (ca. zwei qm) eine Wand und eine Verglasung am Bahnsteig mit einem speziellen Farbstift in Graffitiart beschmierte. Ein weiterer Mann (m.18) filmte offensichtlich die Tatbegehung. Die beiden ...

mehr