BPOL-HH: Harburg: Bahnhofswand in Graffitiart beschmiert-Marihuana in der Unterhose aufgefunden

Am 16.07.2023 gegen 22.30 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen jungen Mann (m.18) am Bahnsteig 2 im Bahnhof Harburg fest, wie dieser großflächig (ca. zwei qm) eine Wand und eine Verglasung am Bahnsteig mit einem speziellen Farbstift in Graffitiart beschmierte. Ein weiterer Mann (m.18) filmte offensichtlich die Tatbegehung. Die beiden Heranwachsenden wurden anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht.

"Bei einem Beschuldigten wurden vier sogenannte "Paintstik" (spezielle Farbstifte) von den Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin ging von dem Beschuldigten starker Marihuana-Geruch aus; das Mitführen von Betäubungsmitteln verneinte der junge Mann auf Nachfrage eines Bundespolizisten."

"Bei der anschließenden Durchsuchung der Bekleidung entdeckten die Beamten u.a. in der Unterhose des 18-Jährigen über 10 Gramm Marihuana und stellten das BTM sicher."

Beide Personen waren leicht alkoholisiert. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung und Verstoß gegen das BTMG) eingeleitet. Darüber hinaus wurde der 18-Jährige erkennungsdienstlich behandelt. Das Duo wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird zuständigkeitshalber vom LKA der Polizei Hamburg bearbeitet.

