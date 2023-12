Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit in der Kleiderspende eskaliert

Mainz (ots)

Weil einer Kundin der "Kleiderspende" beim Anprobieren von neuer Kleidung ihre eigene Jacke abhanden kam, griff die Frau zwei Sozialarbeiterinnen der Einrichtung an und verletzte dabei am Mittwoch gegen 12 Uhr eine Frau durch einen Biss in den Arm. Die 47-jährige aus Mainz hatte während der Anprobe neuer Kleidung ihre Jacke auf ihren mitgeführten Taschen abgelegt, eine andere Kundin hielt die Jacke offenbar für ein gespendetes Kleidungsstück und nahm diese mit. Nachdem die 47-jährige das Fehlen ihrer eigenen Jacke bemerkt hatte, forderte sie von den anwesenden Mitarbeiterinnen lautstark Einsicht in die Namensliste, in die sich die Kunden der Einrichtung eintragen müssen. Als ihr dies nicht schnell genug ging, versuchte sie sich selbstständig Zutritt zu den Verwaltungsräumen der Kleiderspende zu verschaffen. Die beiden 57- und 62-jährigen Mitarbeiterinnen stellten sich ihr dabei in den Weg. Daraufhin biss die Frau die 57-jährige in den Arm und schlug ihrer Kollegin auf die Hand. Unter Hinzuziehung der Polizei konnte der Konflikt schließlich beigelegt werden und die vorangegangene Kundin, welche versehentlich die Jacke der Frau mitgenommen hatte, erfolgreich ermittelt werden.

