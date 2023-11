Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akkus und Ladegerät entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Franzstraße;

Tatzeit: zwischen 20.11.2023, 17.00 Uhr, und 21.11.2023, 06.00 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Rohbau in Bocholt eingebrochen. Um in das Gebäude an der Franzstraße zu gelangen, hatten die Täter eine Holztür aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher zwei Akkus und ein Ladegerät, allesamt der Marke Makita. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

