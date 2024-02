Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Mitte: Gefährliche Körperverletzung in der Justus-Möser-Straße

Osnabrück (ots)

In der Justus-Möser-Straße kam es am Samstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21.20 Uhr attackierten mehrere Angreifer in Höhe der Hausnummer 7 zwei 19-Jährige plötzlich und gewaltsam durch Schläge und Tritte. Für ihre Angriffe setzten die Täter eine Fahrradkette ein. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und den Opfern zur Hilfe eilten, beschädigten die Angreifer das Fahrzeug der couragierten Helfer. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Drei der Angreifer konnten von alarmierten Polizisten in der Nähe des Tatortes angetroffen und identifiziert werden. Es handelt sich dabei um Heranwachsende aus Melle sowie Bissendorf. Die leicht verletzten Opfer wurden von zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen insgesamt vier Beschuldigte.

