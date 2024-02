Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen nach Einbruch in der Straße Am Deich gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (15.45 Uhr) und Sonntagabend (19 Uhr) haben sich Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße Am Deich zum Ziel erklärt. Über einen Seiteneingang verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Nähe des Gymnasiums und durchsuchten das Innere nach Wertsachen. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, ob die Täter tatsächlich Diebesgut erlangt haben. Die Hauseigentümer stellten den Einbruch fest und alarmierten die Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Einbrechern geben können oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Dieser werden gebeten, sich unter 05431/907760 zu melden.

