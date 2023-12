LPI-EF: Mit Streifenwagen kollidiert

Sömmerda (ots) - Statt auf Geschenke, hatten es Unbekannte an den Weihnachtsfeiertagen auf Kohle abgesehen. Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen stiegen die Täter über den Zaun eines Baumarktes in Sömmerda und bedienten sich an der Ware. Die Diebe stahlen von dem Freigelände des Marktes zwei Pakete Kohlen im Wert von knapp 30 Euro. Zudem verursachten sie Sachschaden an einem Verteilerkasten. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des ...

