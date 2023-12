Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeige im Doppelpack

Erfurt (ots)

Polizeibeamte hatten den richtigen Riecher, als sie am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr zwei Personen im Bereich der Schlüterstraße in Erfurt kontrollierten. Die Polizisten stießen in der Jackentasche eines 23-Jährigen auf mehrere Gramm Crystal und Marihuana. Seine 27 Jahre alte Begleiterin hatte ebenfalls Betäubungsmittel in einer Bauchtasche eingesteckt. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt und gegen das Duo Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (JN)

