LPI-EF: In Schule eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Feuer verursachte am zweiten Weihnachtsfeiertag in Weißensee Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Gegen 18:45 Uhr war aus noch ungeklärter Ursache ein Nebengelass in der Otto-John-Straße in Brand geraten. Die Flammen griffen dabei auch auf ein benachbartes Gebäude über. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Gegenwärtig wird ein technischer Defekt als Brandursache ...

