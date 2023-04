POL-WI: "ROADPOL - Speedmarathon" - europaweiter Verkehrsaktionstag auch in Hessen

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Friseursalon, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 11.04.2023, 18:00 Uhr bis 12.04.2023, 11:00 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang Unbekannte in einen Friseursalon in Wiesbaden ein. Zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich die Personen über ein Fenster ...

