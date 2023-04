POL-LDK: Angeblich Zollgebühren fällig / Betrüger wollen mit SMS Daten fischen

Dillenburg (ots) - Landkreis In der Nacht zum Mittwoch riefen erneut Betrüger an, gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten etwas von einem Einbruch just in der Straße am Wohnort der Angerufenen. Die Betrüger fragten im weiteren Verlauf nach Bargeld und Wertgegenständen. "Hier sind zum wiederholten Mal Betrüger am Werk. Kein Geld holen und/oder übergeben!" ...

