Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Seelfingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bonndorf und Seelfingen (29.01.2024)

Stockach/Seelfingen (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bonndorf und Seelfingen ein Unfall ereignet. Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit einem Skoda Fabia von Bonndorf in Richtung Seelfingen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam ihr mittig der Fahrbahn ein Renault Scenic einer 33-Jährigen entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Den Schaden am, Skoda schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro, den Schaden am Renault auf rund 3.000 Euro.

