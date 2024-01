Dauchingen (ots) - Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Neue Straße" auf Höhe des Hauses Nummer 33 eine Unfallflucht begangen. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten VW Passat und verursachte am Heck und der linken Seite einen Schaden in Höhe von rund 6.000 ...

