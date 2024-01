Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überschlägt sich in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 01.01.2024 gegen 17:00 Uhr kam es in der Neustrelitzer Straße/ Auffahrt Friedrich Engels Ring zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 19 Jahre alter syrischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem PKW Chevrolet die Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg mit der Absicht auf den Friedrich Engels Ring zu fahren. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit geriet der PKW während des Abbiegevorgangs an den linken Fahrbahnrand und kollidierte mit dem Bordstein. Dadurch überschlug sich der PKW mehrfach und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

