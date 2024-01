Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnmobils- hoher Sachschaden

PR Röbel (ots)

Am 01.01.2024,gegen 10.35 Uhr kam es in 17209 Karbow, Eichenallee zu einem Brand. Durch die Rettungsleitstelle wurde ein brennendes Wohnmobil gemeldet. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf eine angrenzende Scheune überzugreifen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Melz, Röbel, Rechlin, Priborn, Bütow und Vipperow waren mit 60 Kameraden im Löscheinsatz und konnten nach zwei Stunden das Feuer löschen. Das vollständige Übergreifen des Feuers auf die Scheune konnte durch die Kameraden abgewendet werden.Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 65 000 Euro. Durch den Brand wurde die danebenstehende Scheune beschädigt. Hier entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. In der Scheune (8 x 10m groß) waren etwa 3 t Strohballen und Werkzeuge gelagert. Die Fahrzeugnutzer waren vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt am Wohnwagen ausgegangen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell