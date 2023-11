LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle

Eisenach (ots) - Unbekannte nutzen am Freitagmittag die günstige Gelegenheit, um aus der Handtasche einer älteren Dame die Geldkarten und das Mobiltelefon zu entwenden. In einem Einkaufsmarkt in Hötzelsroda hatte die 68-Jährige die Tasche an ihren Einkaufwagen gehängt. Wenig später stellte sie den Diebstahl fest. Die Polizei rät aus gegebenen Anlass nochmals eindringlich, keine Wertsachen wie Taschen oder Beutel mit Geldbörsen unbeaufsichtigt an den Einkaufswagen zu ...

