Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen (Landkreis Vorpommern- Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am 01.01.2024 gegen 10:35 Uhr befuhr ein 24 jähriger mit seinem Transporter Mercedes Benz die Gemeindestrasse in Mattchow aus Richtung Fernlüttkevitz kommend.An einer Kreuzung missachtete er die durch Zeichen 205 geregelte Vorfahrt des von links aus Richtung K 1 kommenden PKW VW Golf eines 59 Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Aufprall wurde der PKW (Golf Baujahr 2003) des Vorfahrtberechtigten in einen Straßengraben geschleudert. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam ca. 30m von der Unfallstelle entfernt, auf dem Dach, auf einem Acker zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten. Er wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und durch die angeforderten Rettungskräfte vor Ort erstbehandelt.Die weitere medizinische Behandlung erfolgt im Krankenhaus Bergen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3000EUR. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Der 24-Jährige ist wohnhaft in Baden-Württemberg und der 59 Jährige ist wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell