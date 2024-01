Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar- Kreis) Unfallflüchtiger verursacht hohen Schaden

Polizei sucht Zeugen (28.01.2024)

Dauchingen (ots)

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Neue Straße" auf Höhe des Hauses Nummer 33 eine Unfallflucht begangen. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten VW Passat und verursachte am Heck und der linken Seite einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, verließ die Person die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf sie oder ihr Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

