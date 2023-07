Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 21.07.2023, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein roter Kastenwagen mit BB-Kennzeichen die Volksgartenstraße in Richtung Friedhofstraße in Pirmasens. An der Ampelkreuzung zur Landauer Straße ordnete er sich zunächst auf die linke Fahrspur ein. Dann versuchte er den Fahrstreifen zu wechseln und touchierte den auf der Geradeausspur befindlichen blauen Opel Zafira. Am blauen Renault entstand ein Streifschaden hinten links. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und bog nach rechts in die Landauer Straße ab. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell