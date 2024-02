Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Pente: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ereignete sich auf der Achmer Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger tödlich verletzt wurde. Der junge Mann aus Neuenkirchen fuhr im Bereich des Südkanals mit einem Opel Corsa in Richtung Achmer, als er aus bislang unbekannten Gründen auf gerade Strecke in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Für den jungen PKW-Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 40-Jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Vor Ort erschien ein Notfallseelsorger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Opel in den Wasserlauf neben der Fahrbahn geschleudert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Beseitigung des Fahrzeugwracks. Die untere Wasserbehörde erhielt Kenntnis über die mögliche Verunreinigung durch den Motor. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung wurde die Achmer Straße zwischen der Hollager Str./Horstweg und der Straße Schagen vollgesperrt.

