Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Gerlingen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich im Südwesten von Gerlingen zwei Einbrüche. Im ersten Fall verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft etwa zwischen 23:30 Uhr und 10:30 Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einer Doppelgarage und gelangte hierüber in das angrenzende Einfamilienhaus. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts. Im zweiten Fall gelangten die Täter etwa zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr über eine Tiefgaragentür in die Garage und von dort in mehrere Abstellräume sowie in einen Fahrradkeller, wo einige Schlösser aufgebrochen wurden. Es wurden mehrere hochwertige Pedelecs, Motorradhelme sowie eine Gitarre entwendet. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt circa 21.000 Euro. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Gerlingen geführt.

