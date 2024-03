Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1110 Gemarkung Großbottwar: Pkw mit Anhänger überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der L1110 zwischen Großbottwar und Steinheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 48-jähriger Honda-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug und dazugehörigem Anhänger die L1110 von Großbottwar kommend in Fahrtrichtung Steinheim. In einer leichten Linkskurve kam der 48-Jährige, vermutlich aufgrund Überladung des Anhängers, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug samt Anhänger überschlug sich und kam in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht-, und sein 34-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeuggespann entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L1110 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

