Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erstmeldung: Geldautomat aus Richtenberger Tankstelle entwendet

Bild-Infos

Download

Richtenberg (ots)

Am Dienstag, dem 14.11.2023 gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Richtenberger Tankstelle informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Innere ein und entwendeten einen dort befindlichen Geldautomaten komplett.

Die Polizei ist zur Anzeigenaufnahme vor Ort und wird bei der Spurensuche und -sicherung durch den Kriminaldauerdienst Stralsund unterstützt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich auch durch Unterstützung der Bundespolizei führten bisher nicht zum Ergreifen der Täter.

Wer in dem Bereich zu der Uhrzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell