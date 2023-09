Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden/Aldenrade/Rheinhausen: Räuber stehlen E-Scooter und Fahrrad - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bei zwei Raubüberfällen sind am Wochenende ein Fahrrad und ein E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen:

Am Freitagnachmittag (22. September, 17 Uhr) haben fünf Jugendliche im Bereich des Spielplatzes "Seile" an der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Im Kleinen Feld) einen 15-Jährigen ausgeraubt. Der Teenager berichtete der Polizei, dass er unter Androhung körperlicher Gewalt aufgefordert wurde, seinen Elektroroller herauszugeben. Der Duisburger übergab daraufhin das Fahrzeug. Die Täter flüchteten mit dem schwarzen Roller der Marke "Zamelux". Sie werden auf 15 Jahre geschätzt. Alle hatten ihre Gesichter mit einem Schlauchschal bis unter die Augen bedeckt und trugen eine Kappe (zweimal blaue Farbe, dreimal Marke "Flexfit). Einer der Täter habe eine auffallend dunkle Stimme gehabt.

In Rheinhausen ist in der Nacht zu Sonntag (24. September, 00:20 Uhr) im Bereich Beethovenstraße / Brucknerstraße ein 44-Jähriger von seinem anthrazitfarbenen Fahrrad gestoßen worden. Der unbekannte Täter flüchtete samt Rad der Marke "Cube" mit einem Komplizen in Richtung Brahmsstraße. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Räuber wird auf 1,90 Meter Größe geschätzt, hat eine schlanke Statur und trug eine kurze Hose.

Wer kann in beiden Fällen Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

