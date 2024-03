Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Anschlussstelle Neuhausen - Verkehrsteilnehmerin fährt alleinbeteiligt in Leitplanke

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 12:40 Uhr war eine 20-jährige Lenkerin eines VW Passat auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Bei den Notrufleitstellen der angrenzenden Polizeipräsidien gingen mehrere Anrufe bezüglich ihrer auffälligen Fahrweise ein. Auf Höhe der Anschlussstelle Neuhausen fuhr die 20-Jährige letztendlich mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen über die durchgezogene Linie. Im weiteren Verlauf kam sie von der Fahrbahn ab und schanzte dabei über die Grünfläche zwischen Aus- und Einfahrt Neuhausen und blieb unter der Leitplanke stecken. Das Fahrzeug ragte hiernach in die Einfahrt auf die A8 in Fahrtrichtung München, weshalb der Verkehr in diesem Bereich mehrfach gesperrt werden musste. Die Fahrzeuglenkerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Für die Absperrung und zur Reparatur der Leitplanke waren das Technische Hilfswerk Neuhausen und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Tel.: 0711 6869230 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell