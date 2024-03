POL-LB: Gärtringen: Zeugen nach Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro richtete eine unbekannte Person an, die am Donnerstag, 07.03.2024, zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr mit einem Fahrzeug an einem in der Zeppelinstraße in Böblingen geparkten Toyota vorbeistreifte. Der Toyota wurde dabei auf der Fahrerseite beschädigt. Nach dem Unfall fuhr die unbekannte Person davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das ...

