POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Jeep (SUV) in Hannover-Mitte.

Am Freitag, 12.01.2024, ist ein Geländewagen (SUV) der Marke Jeep in Hannover-Mitte entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz. wurde der Wagen an diesem Tage zwischen 17:24 Uhr und 18:00 Uhr in der Hinüberstraße entwendet. Den Diebstahl ihres Fahrzeuges bemerkte die Eigentümerin noch am gleichen Abend und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der braune Geländewagen der Marke Jeep und vom Typ Grand Cherokee ist aus dem Baujahr 2019. Am Tatort blieben kleinere Kfz-Teile zurück, die für den Diebstahl von der Fahrzeugfront abgebaut wurden. In der Vergangenheit wurden solche Fahrzeuge teilweise zunächst in anderen Stadtteilen oder Gemeinden außerhalb Hannovers unauffällig abgestellt, bevor die Diebe sie ins Ausland verbrachten.

Die Polizei ermittelt wegen schwerem Kfz-Diebstahl und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 / 109 - 5555 zu melden. / mini, san

